شاكر: مصر وضَعت حجر الزاوية لربط الكهرباء مع أوروبا

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وزير الكهرباء: مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.. والربط مع قبرص لتبادل 2000 ميجاوات.. ومصر لديها فائض لا يقل عن 20 ألف ميجاوات.

تعول مصر في تفريغ طاقتها الكبيرة المتاحة من الكهرباء على مشاريع الربط الكهربائي، وهو ما أكده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في لقائه مع رئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى، اليوم، ولفت شاكر إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة لمشروعات الربط الكهربائى، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية. وأوضح شاكر، القدرات الكبيرة التى تمتلكها مصر الآن سواء من الطاقات التقليدية أو المتجددة، التي تؤهل مصر لتصبح محورا لتبادل الطاقة فى المنطقة.

فائض لا يقل عن 20 ألف ميجاوات وما يعزز من حديث شاكر، هو أن مصر الآن تمتلك بعد الانتهاء من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، قرابة الـ52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل"كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي سجل متوسط 30

فائض لا يقل عن 20 ألف ميجاوات فائض لا يقل عن 20 ألف ميجاوات وما يعزز من حديث شاكر، هو أن مصر الآن تمتلك بعد الانتهاء من إضافة 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، قرابة الـ52 ألف ميجاوات، في حين أن أقصى حمل"كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الماضي سجل متوسط 30 ألف ميجاوات، أي أن مصر لديها فائض "في عز الصيف" لا يقل عن 20 ألف ميجاوات، بفائض يقدر بـ35% على أقل التقديرات. وبالعودة لوزير الكهرباء، الذي لفت إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصرى وعدد من الشركات الصينية، مشيرا إلى التعاون القائم مع شركة "ستات جراد"، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس وشركة "ستات جراد" خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في 2015، وذلك لتطوير وتدعيم شبكة النقل لاستيعاب القدرات الكهربائية الضخمة المضافة، وفي هذا الصدد تم التعاقد على إنشاء شركة "ستات جراد" لحوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت. Advertisements تبادل 2000 ميجاوات مع قبرص تبادل 2000 ميجاوات مع قبرص وأوضح شاكر، أن قطاع الكهرباء على أتم استعداد لتقديم كل المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء، بما فى ذلك استراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة فى مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار فى الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة الربط الكهربائى العالمى بإعدادها، منوهًا بأن هناك مباحثات مع الجانب القبرصى لتبادل قدرات كهربائية مع قبرص بحوالى 2000 ميجاوات على مرحلتين من خلال مد كابل بحري. اقرأ أيضًا.. قبل المرة «السادسة».. زيادات سعر الكهرباء في 5 سنوات وواصل وزير االكهرباء، بأن مصر نجحت في وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط مع قبرص، والذى سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية. 1465 ميجاوات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية وأشار شاكر إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035. وتابع وزير الكهرباء: أنه نتيجة للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية في مصر نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين ومؤسسات التمويل، حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة، ويسهم فى توفير الطاقة، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام. اقرأ أيضًا.. شاكر: الحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة "رجما بالغيب" بدوره، أشاد رئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى بالإنجازات، التى نجح قطاع الكهرباء المصرى، مؤكدًا رغبته فى التعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية. وأضاف، أن المنظمة بصدد الانتهاء من إعداد دراسة شاملة للربط العالمى بنهاية أكتوبر 2019، مشيرًا إلى ضرورة استغلال القدرات الهائلة التى تمتلكها دول القارة الإفريقية من مصادر مائية وشمسية لصالح القارة.

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