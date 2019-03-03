شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الهندسة الوراثية بالأزهر يناقش تقنيات الإخصاب المساعد والحقن المجهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور حسن سراج، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ورشة العمل التدريبية التي ينظمها مركز الهندسة الوراثية بالجامعة، تحت عنوان «تقنيات الإخصاب المعملي المساعد.. والحقن المجهري وأطفال الأنابيب» والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بقراءة الفاتحة على روح مؤسس المركز المغفور له الدكتور محمد عثمان.

وبحسب بيان، الأحد، عبر الدكتور حسن سراج ،عميد كلية العلوم، عن سعادته بالتجديدات التي شهدها المركز، والتي من شأنها أن تساهم في تطوره، وتجعله مركزا بحثيا متميزا، يعود بالنفع على شباب الباحثين من خلال الأبحاث التجريبية الجديدة، مؤكدا دعمه الكامل للمركز في سبيل أداء رسالته وجميع المراكز البحثية التابعة لكلية العلوم، من أجل خدمة البحث العلمي والمجتمع.

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وثمن الدكتور حسن سراج جهود ودعم ،شيخ الأزهر، تجاه تطوير منظومة البحث العلمي في مختلف مؤسسات الجامعة .

من جانبه، وجه الدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الجديد، الشكر لقيادات الجامعة برئاسة رئيس الجامعة على ثقته الكبيرة وتعيينه وكيلا لكلية العلوم، مؤكدا أنه سوف يسعى جاهدا للارتقاء بمنظومة البحث العلمى، لتظل جامعة الأزهر مناره علمية يقصدها القاصي والداني، مشيرا أنه سوف يعمل على تنفيذ خطة الجامعة من خلال تشجيع البحث العلمي والنهوض به، والتعاون العلمي والتعليمي على المستوى المحلى والدولي.

وقال الدكتور سيد بكرى، مدير مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، في كلمته –خلال افتتاح الورشة التدريبية- «رحم الله أستاذي الدكتور محمد عثمان، مؤسس مركز الهندسة الوراثية»، لافتًا إلى أنه يشعر بوجوده مع الحضور، في افتتاح أولى فعاليات المركز، خاصة وأن الفقيد كان يأمل أن يكون المركز حاضنة تدريبية وبحثية لجميع شباب الباحثين في مختلف التخصصات العلمية، لتعم الفائدة وينتشر العلم النافع بين شباب الباحثين، من خلال كبار العلماء في جميع فروع العلم.

جدير بالذكر أن ورشة العمل التدريبية انطلقت وتستمر حتى الخميس القادم، وتقام في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي الجاد والفعال وربطه بحاجات المجتمع، ويحاضر فيها، العديد من الأساتذة المتميزين، وتتناول أحدث التجارب حول تقنيات الإخصاب المعملي المختلفة وتحليل السائل المنوي، والتدريب على تحضير عينات السائل المنوي لاستخدامها في تقنيات الإخصاب المعملي، وتجميد الحيوانات المنوية، مع تجهيز وتحضير أطباق الزرع، والتعرف على البويضات، وجمعها من السائل الحويصلي، والتدريب على تقشير البويضات وتقييمها بالشكل الظاهري، وتقييم الأجنة بالشكل الظاهري وتجهيزها للنقل وطرق تجميد الأجنة.

ورشة عمل بمركز الهندسة الوراثية بالأزهر

ورشة عمل بمركز الهندسة الوراثية بالأزهر

ورشة عمل بمركز الهندسة الوراثية بالأزهر