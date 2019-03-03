شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يحذر من سرقة صفحات الشخصيات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الفنان محمد صبحي من أمر خطير للغاية، وهو سرقة الصفحات الإلكترونية التابعة لبعض الشخصيات العامة وانتحال صفتهم.

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن سارقي تلك الصفحات يقومون بترويج أبشع الأفكار من أجل هدم المجتمع.

وطالب «صبحي» وزارة الداخلية بإيجاد وسيلة لمراقبة تلك الصفحات وإغلاقها، قائلا: «يجب أن يكون هناك صوت للدولة من أجل حماية المجتمع من الشائعات».