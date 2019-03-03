شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يطالب بتغيير قانون تنظيم الجامعات: صدر منذ 50 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن نجاح الجامعة في تحقيق تقدم بالتصنيف البريطاني، ينسب إلى العمداء ومديري المراكز والباحثين.

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «نحتاج إلى تغيير قانون تنظيم الجامعات الذي صدر منذ 50 عاماً، لمنح مرونة أكثر للبحث العلمي، وتحقيق حراك طلابي»، مشيرًا إلى أن الجامعة توسعت في قبول الوافدين، فضلا عن تنفيذ 176 برنامج ماجستير ودكتوراه ودبلومة خلال عام.