شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على أكثر من 384 ألف مواطن في «100مليون صحة» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الأحد، أن محافظة الدقهلية حققت ٢٢١٪ من إجمالي المستهدف اليومي في حملة «100 مليون صحة» حتى منتصف اليوم الثالث للحملة بنطاق المحافظة.

وقال «مكي»، في تصريحات صحفية: «أجرينا تحاليل في اليوم الثالث للحملة حسب البيانات المسجلة على شبكة وزارة الصحة لـ ٣٨٤ ألفا و٦٥٤ مواطنا، بينما المستهدف اليومي للمحافظة هو ٦٩ ألفا و٧٠٣ مواطنين، وتستهدف محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الثالثة للحملة الكشف والتحليل لـ٤ ملايين و٢٥١ ألفا و٩٠٦ مواطنين من أبناء الدقهلية.