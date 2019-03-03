«البترول»: الإصلاحات التشريعية والاقتصادية حفزت الاستثمار الأجنبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول، السفير الأسترالي بالقاهرة جيلن ميلز، واستعرض اللقاء آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في التعدين والاستفادة من خبرة الشركات الأسترالية في هذا المجال، إثر التعديلات التي يتم إجراؤها في بعض بنود قانون التعدين الجديد، والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات في استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة.
وبحسب بيان، استعرض الملا التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية في ظل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتى حفزت الشركات العالمية لزيادة أنشطتها من مختلف مجالات الصناعة البترولية. من جانبه أشاد السفير الأسترالي بالنجاحات التي حققها قطاع البترول والجهود المبذولة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول واهتمام بلاده بالاستثمار في مصر في ظل الفرص المتاحة.
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