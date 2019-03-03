شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 115 ألف مواطن في «100 مليون صحة» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ115 ألف و35 مواطناً خلال اليوم الأول والثاني لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100مليون صحة)، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وذلك بنسبة 102% من المستهدف اليومي.

وبحسب بيان، أوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة، مؤكداً أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

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وذكر «حسين» أن هناك إقبالا كبيرا من قبل مواطني المحافظة على الكشف بجميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة والذي يؤكد مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين، وهو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض «فيروس سي» حيث تمكنت الدولة المصرية بإرادتها في توفير العلاج للمرضى.

وشدد المحافظ على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين والأهالي من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات اللازمة ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة .

وشهد محافظ المنيا انطلاق فعاليات مبادرة (100 مليون صحة ) من مركز صحة الأسرة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة حيث أجرى المحافظ المسح الطبي «لفيروس سى»، ضمن المبادرة، حيث تم سحب عينة دم وكذلك قياس ضغط الدم والطول والوزن لإجراء الاختبار.