شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تستعين بخبير أمريكي لتحديد سبب حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن اللجنة الفنية المشكلة من خارج الهيئة، طلبت من شركة «جنرال إليكتريك» الأمريكية المصنعة للجرار المتسبب في الحادث الذي وقع داخل محطة سكك حديد مصر، الأربعاء الماضي، وأودى بحياة 22 مواطناً، وأصاب 41 آخرين، المشاركة والرأى الفني، متوقعة وصول خبير من الشركة، خلال أيام، لمعاينة الجرار وإبداء الرأى الفنى في أسباب انفجار خزان وقوده.

وقال مسؤول بالشركة الأمريكية بالقاهرة، إن صور الحادث لفتت نظر مسؤولى الشركة الأم في أمريكا، خاصة أن سرعة الجرار لحظة الاصطدام برصيف 6 بالمحطة تصل لنحو ٨٠ كيلو مترًا في الساعة، وأن انفجار خزان الوقود يحدث لأول مرة لهذه النوعية من الجرارات.

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وقالت مصادر بمصلحة الطب الشرعي، إن التقارير الخاصة بالحادث ونتائج المعمل الجنائي التي تسلمتها نيابة شمال القاهرة الكلية، أمس، أفادت بعدم وجود آثار لمواد متفجرة في الجرار، وأن معظم الضحايا توفوا نتيجة الحرق. وأضافت المصادر أن الملف التأديبي للمتهمين الـ6 الذي تسلمته النيابة أيضاً كشف أن سائق الجرار، المتهم الرئيسى في القضية، ومتهماً آخر تعرضا لجزاءات من قبل رؤسائهما، مشيرة إلى أن النيابة العامة استدعت رئيس الهيئة، ومديرى التشغيل بالورش والمدير المسؤول عن عمليات المناورات للجرارات لسؤالهم على سبيل الاستدلال لاستيضاح كيفية عمل المناورات وآلية خروج الجرارات من الورش، لافتةً إلى أن النيابة تنتظر تقارير لجان الهيئة والجامعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن الحادث، تمهيداً لإنهاء التحقيقات وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهم الإهمال الجسيم والقتل الخطأ والإصابة الخطأ.

على صعيد متصل، انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية إلى مقر الهيئة، لمباشرة التحقيقات فيما يخص الجزء الإدارى في الحادث. وأمر فريق النيابة الإدارية بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة السائقين على مستوى الجمهورية، ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة، كما قررت النيابة إجراء تحقيق موسع حول مدى صلاحية الجرارات وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة.

وشيع المئات من أهالي نجع حمادي بمحافظة قنا، الأحد، جثمان مكاريوس راضي، أحد ضحايا الحادث، كما شيع أهالى الإسكندرية، نادية صبور، عضو نادي الروتاري بالمدينة.