شكرا لقرائتكم خبر عن أحراز «التخابر مع حماس»: مظروف بالهيكل التنظيمي لـ«الثقافة» وتوابعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 مارس.

في بداية الجلسة قدمت النيابة أصل المحضر رقم 4 أحوال سجن شديد الحراسة طرة، المؤرخ في 2 مارس 2019، وتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة للتصريح للدفاع بزيارة المتهم خيرت الشاطر في محبسه لمرة واحدة ما قبل جلسة 3 مارس، فإنه لم يقم دفاع المتهم المذكور بزيارته حتى تاريخه، وتم إثبات ذلك في البند رقم 63 في دفتر أحوال السجن.

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كما قدمت النيابة المحضر رقم 65 أحوال سجن ملحق المزرعة، المؤرخ أيضا في 2 مارس، تضمن أنه نفاذًا لقرار محكمة الجنايات بالتصريح للدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم لمرة واحدة قبل جلسة 3 مارس، فإنه بمتابعة حضور دفاع المتهمين لتمكينهم بلقائهم في محبسهم لم يحضر أحد تاريخ ووقت تحرير المحضر، والمحضر رقم 95 أحوال سجن شديد الحراسة بطرة بتاريخ 2 مارس، تضمن أنه لم يحضر أحد من دفاع المتهمين لزيارتهم بناء على قرار المحكمة.

وطلب الدفاع من المحكمة التصريح بزيارة المتهمين بين فترات الانعقاد والمداولة بالجلسة، وسماع شهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، إبان وقت إقامة الدعوى، وقائد قوات حرس الحدود المصرية، وقائد الجيش الثانى الميدانى، إبّان الأحداث، والاستماع لشهادة رؤساء الوزراء عصام شرف وكمال الجنزورى وأحمد شفيق، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابى.

وفضت المحكمة الأحراز، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن مظروف 9/ ج، وهو عبارة عن بريد مرسل من شخص يدعى خالد سعد، إلى خيرت الشاطر، بتاريخ 28 فبراير 2013 الساعة 11.40 صباحًا، ويوجد عنوان جانبى «تقرير عن اجتماع فبراير»، وعنوان آخر «للعرض على المهندس خيرت- محضر الإجتماع مع أبوسالم»، ومرفق به صور ضوئية من الصحيفة رقم 516 حتى الصحيفة 518، وأنه تمت مناقشة عدة بنود بها أهداف وغاية المؤسسة وهيكلها القانونى والتحضير للجلسة الاستراتيجية الخاصة بصياغة الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة والاجتماع وحضر الاجتماع كل من محمد سالم وخالد حمزة وعمار خالد، وبالصفحة الأخيرة الأسماء المقترحة للمشاركة في الجلسة الاستراتيجية.

كما تبين أن الحرز الثانى عبارة عن مظروف 10/ج، يحمل عنوان «موضوع وزارة الثقافة للاطلاع والطباعة للمهندس خيرت للأهمية»، بتاريخ 8 يونيو 2013 الساعة 7.32، ومرفق به الصفحات من 520 حتى 531، ويوجد رسم كروكى للهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها، وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمؤسسات التابعة للوزير، ونبذة عن تلك الجهات وهى مركز تحقيق التراث، ومركز تاريخ مصر المعاصر، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وأكاديمية الفنون، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومى للترجمة، والأكاديمية المصرية للفنون بروما، ثم استعراض سياسة التطوير ومواجهة الفساد داخل الوزارة. كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.