شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: «السوشيال ميديا أصبحت تستخدم لنقل الشائعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم لنقل الشائعات، وهو أمر أصبح يؤرق العالم بأكمله.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»،اليوم الأحد، أن التنظيمات الإرهابية والإخوان يقومون باستخدام تلك الأدوات من أجل بث أكاذيبهم.

واستشهد «أحمد»، بالفيديو القديم الذي نشره تنظيم الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يتحدث عن رفضه تطوير السكة الحديد عقب حادث محطة مصر.