شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قصور الثقافة: هناك قرار وزاري بسحب كل كتب المتطرفين من المكتبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه «قبل توليه الهيئة وهناك قرار وزاري بسحب كل كتب المتطرفين من المكتبات وقصور الثقافة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «هناك كتبًا لسيد قطب ومحمد قطب داخل مكتبة مركز الغنايم التابعة لوزارة الثقافة، ونزلت لجنة فورية اليوم ورفعت تلك الكتب، وأحالت وكيل الوزارة ومدير قصر الثقافة للتحقيق».

وتابع أن «وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم تعليماتها صارمة بخصوص منع كل كتب المتطرفين من مكاتب قصور الثقافة»، مشيرًا إلى أن «الهيئة لديها لجان على مستوى الجمهورية للتفتيش على المكتبات والقصور لمنع كل الكتب الداعية للتطرف».