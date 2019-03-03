شكرا لقرائتكم خبر عن «الأثار» تعلن ترميم مقبرتي الورديان بمنطقة آثار كوم الشفافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الآثار، الانتهاء من إعادة تركيب وترميم مقبرتي الورديان مقبرة رقم G990، ومقبرة رقم G989، بمنطقة آثار كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، واللتان كانتا معروضتين بحديقة المتحف اليوناني الروماني وتم تفكيكها ونقلهما إلى منطقة آثار كوم الشقافة عام ٢٠٠٩ في إطار مشروع تطوير وترميم المتحف.

وأوضح غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانه والترميم، في بيان، الأحد، أن أعمال إعادة التركيب والترميم تمت طبقا للأساليب العلمية المتبعة وهي توثيق الوضع الراهن والاطلاع على تقارير الفك وكافة أعمال التوثيق التي اتبعت وقت الفك سواء من جبل الورديان أو المتحف اليوناني الروماني مع استخدام مونات البناء الغير ضاره بالمادة الأثرية والمستخدمة في عصر التشييد.

وأشار أن أعمال إعاده البناء للمقبرة رقم G989، بدأت في شهر نوفمبر عام 2017 وانتهت عام 2018، حيث استغرق العمل عام كامل ثم بدأت أعمال الترميم الدقيق للأسطح الحجرية، كما تم عمل مدخل خاص بالمقبرة لسهوله وصول السائحين إليها.

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وذكر أن المقبرة رقم G990، بدأت بها أعمال الترميم وإعادة البناء مع بداية شهر فبراير 2019، وقد تم الانتهاء من تركيب وإعادة بناء كافة أجزائها ماعدا سقف المقبرة والأعمدة الأمامية والجاري تجهيزهم لعملية إعادة البناء.

من جانبها قالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، أن المقبرتين كانتا جزءاً من مقابر الجبانة الغربية بالإسكندرية مدينة الموتي وقد كشف عنهما برتشياEvaristo Breccia بمنطقة الورديان في العقد الأول من القرن العشرين حيث كانتا منحوتتين في الصخر الطبيعي على طراز مقابر الحجرات Chamber tombs وتتميز المقبرتان بتكوينهما المعماري والزخارف الملونة.

وأشارت «خضر»، إنه في عام 1952 نقلهما أدرياني للعرض بحديقة متحف اليوناني الروماني.

وترجع المقبرة رقم G990 للعصر البطلمي، وبها غرفة الدفن ذات سقف مقبي يحمل بقايا ألوان وتحتوي على تابوت واحد ذو مسند رأس وتتميز جدرانها بزخارف هندسية طولية وعرضية ويوجد بها مذبح في المنتصف، أما المقبرة رقم G989، فهي ترجع للعصر الروماني وتتميز حجرة الدفن بمدخل تدعم جانبيه دعامتان يعلو كلا منهما تاج دوري بسيط ويستند على الدعامتان عقد كبير بعرض المدخل يضم سقفاً على هيئه نصف القبةSemi dome يتخلف كامل مساحتها وتحتوي على ثلاثة توابيت.