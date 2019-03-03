شكرا لقرائتكم خبر عن «الشوباشي»: يجب الحسم في مواجهة الإرهابيين وأفكارهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن «سيد قطب مشروع بريطاني صهيوني، وكتبه يجب تصنيفها بأنها إرهابية وليست متطرفة فقط».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «كتب سيد قطب يجب إزالتها فورًا من المكتبات التابعة لوزارة الثقافة»، موضحة أن «كتب سيد قطب ضد مصر، ويجب أن يكون هناك استنفار من الدولة لمواجهة الكتب التكفيرية».

وتابعت: «مرسي والإخوان عينوا أكثر من مليون إخواني في أجهزة الدولة، ويجب الحسم في مواجهة الإرهابيين وأفكارهم».