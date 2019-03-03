شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: جامعة القاهرة حققت تقدمًا بنسبة 100% في التصنيف البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في تحقق تقدم بنسبة 100% في تصنيف «QS» البريطاني خلال عام ونصف.

وأضاف «الخشت» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» مساء الأحد: «جامعة القاهرة تحتل المركز 101 عالميا في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، وهذه نتيجة ليست قليلة في البحث العلمي، خاصة أن ميزانيات بعض الجامعات تساوي ميزانيات دول»، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تحتل مراكز تتراوح ما بين 150 و200 عالميا في تخصصات العمارة وعلوم الكمبيوتر والهندسة الكيميائية وعلوم الزراعة.

ولفت أن جامعة القاهرة تحتل مراكز تتراوح ما بين 201 إلى 250 عالميا في مجالات علوم المواد واللغات الحديثة، حيث تعد المرة الأولى التي يدخل فيها تخصص اللغات الحديثة في التصنيف العالمي.