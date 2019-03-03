شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: السيسي والكاردينال ساندري اتفقا على ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، كان حافلا ورائعا، وخرجوا من هذا اللقاء بمنتهى السعادة، وعبروا عن مدى شكرهم للرئيس، وعلى الحوار الواضح الشيق الذي أجروه.

وأضاف «باخوم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار ten» على فضائية «ten»، اليوم، الأحد، أن الرئيس السيسي أوضح بعض المواقف والآراء المصرية في شتى المجالات، بينما عبر الكاردينال ليوناردو ساندري، عن مدى عمق العلاقة بين دولة الفاتيكان ومصر، وصلاة قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، من أجل الرئيس السيسي، وجميع أفراد الشعب المصري.

ولفت إلى أنه كان هناك تنويه لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في مؤتمر أبوظبي بالإمارات، وأهميتها في ترسيخ التعايش السلمي ومبادئ الأخوة الإنسانية.