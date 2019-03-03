شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» و«الجايكا» يتفقان على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) «الجايكا»، على توسيع التعاون بين الطرفين لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات يابانية في جميع محافظات مصر، والعمل على تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني وجعلها تطابق معاير الجودة العالمية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق النظم اليابانية لإدارة المدارس الفنية بمصر.

وبحسب بيان، وقعت حيببة عز، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، وكيوكو ناكانو، رئيس وفد من ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) «الجايكا»، الأحد، على استحداث بعض النقاط بمذكرة التفاهم بين الطرفين؛ لجعل المدارس الفنية بمصر على مستوى دولي من الكفاءة، واكتساب المزيد من الخبرات اليابانية التقنية وفق إطار المشروع، بالإضافة إلى توجيه الكثير من الاهتمام لتنمية مهارات معلمي المدارس الفنية عن طريقة إتاحة المزيد من الفرص والبعثات التدريبية بمصر واليابان.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم حول آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) «الجايكا» لتطوير منظومة التعليم الفني بمصر بــ ديسمبر 2016؛ بهدف تطوير التعليم الفني والتركيز على تطوير خمسة مدارس فنية بمصر، ثلاثة مدارس منهم بمحافظة بورسعيد، ومدرسة بمدينة العبور، وآخرها مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، عن طريق إمداد تلك المدارس بالمعدات والآلات التي تخدم العملية التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة بها، وتدريب المعلمين على سبل التدريس الحديثة، وكذلك توفير المزيد من الفرص التدريبية حول سبل تطبيق نظام الإدارة الياباني بالمدارس الفنية المصرية.