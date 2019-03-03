شكرا لقرائتكم خبر عن «تفتيش التنمية المحلية» في محافظ الشرقية لمتابعة عدة ملفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، لبحث ومتابعة الإيرادات المالية.

كما بحث اللقاء سبل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومتابعة إدارة منظومة النظافة «تحسين البيئة»، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء ومتابعة فحص شكاوى المواطنين.