شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: 233 مرشحا على 195مقعد فى اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور فتح الله الشرقاوى، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة ،رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، انه تقدم فى ختام اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح بالنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات 233مرشح وذلك على 195مقعد.

وأضاف الشرقاوى ، في بيان صحفى ، أن انتخابات النقابات الفرعية ستجرى على كافة المقاعد، ويشكل مجلس النقابة الفرعية من سبعة مقاعد باستثناء نقابة القاهرة11، والاسكندرية 9 مقاعد ، ويشترط أن يكون نصف عدد المجلس ممن مضى على قيدهم بالنقابة أكثر من 15عاما والنصف الأخر ممن مضى على قيدهم أقل من 15عاما، ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية المرشح به .

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وأوضح الشرقاوى، أن عدد اجمالى المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وصل الى 290 مرشح فى اليوم الأول ويتنافسون على 208 مقعد، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12مارس.