شكرا لقرائتكم خبر عن "على واحدة ونص".. رقصة معتز مطر مع أردوغان وتميم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مازال رواد السوشيال ميديا يبهرون مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات الساخرة من الدعوات التحريضية، التي أطلقها الإخواني معتز مطر لهدم الدولة المصرية، و التي رغم هزلها إلا أنها تحمل حقائق ثابتة.

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آخر هذه الفيديوهات رقصة ساخرة باستخدام الجرافيك، لتشبيه معتز مطر بالخروف الذي يؤدى رقصة مع تميم بن حمد حاكم قطر، وأردوغان رئيس تركيا.