"على واحدة ونص".. رقصة معتز مطر مع أردوغان وتميم (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مازال رواد السوشيال ميديا يبهرون مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديوهات الساخرة من الدعوات التحريضية، التي أطلقها الإخواني معتز مطر لهدم الدولة المصرية، و التي رغم هزلها إلا أنها تحمل حقائق ثابتة.
آخر هذه الفيديوهات رقصة ساخرة باستخدام الجرافيك، لتشبيه معتز مطر بالخروف الذي يؤدى رقصة مع تميم بن حمد حاكم قطر، وأردوغان رئيس تركيا.
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