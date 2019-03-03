شاهد.. كيف أنقذت الحماية المدنية قطة فى المهندسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements رصدت كاميرا "دوت مصر" تجمع شباب وأهالي منطقة شارع الزهور بالمهندسين، بسبب سيدة تبكي لوجود قطتها واتلى تدعى "بكيزة" معلقة عدة أيام علي احدي العقارات المجاورة ولم تستطع القطة النزول. فيما قامت سيدة ماره بالشارع تعاطفا مع صاحبتها وقامت بالاتصال بالحماية المدينة الذي جاء علي الفور ونجحوا فى انقاذ القطة.

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