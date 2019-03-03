شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهى يكشف حقيقة تعيين "محمد وجيه عبد العزيز" وزيراً للنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي نشأت الديهي، حقيقة تعيين الدكتور محمد وجيه عبدالعزيز وزيراً للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات .

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن إدارة البرنامج أجرت اتصالات بوزارة النقل للتأكد من صحة الخبر، ووجدت أن اسم الشخص الذي تم تداوله اعلاميا وهمي غير موجود.

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وأوضح "الديهي"، أنه بالبحث وراء الأمر وجدوا أن شخص يدعي "خالد" هو من قام بكتابة هذه الشائعة من خلال صفحته الشخصية علي "تويتر"، وتناقلتها عنه عدد من وسائل الإعلام .

وعقب "الديهي"، علي هذه الواقعة، قائلا :"هذه الغلطة كشفت بشكل كبير المجال الإعلامي، وفضحت صناعة الاخبار في مصر ، مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة مجال خصب لكافة النباتات الشيطانية التي يستغلها تنظيم الإخوان لنشر شائعاتهم".