”الخليج 365” تكشف خطة الإخوان لسرقة عقول الشباب عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الجماعة تروج للأفكار العدمية وعدم الانتماء و الأممية الدينية بأسلحة الأكاذيب" تكشف ”الخليج 365” فى عددها الصادر غدا، الإثنين، خطة الإخوان لسرقة عقول جيل كامل من شباب مصر عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى. واقرأ فى عدد الغد أيضا.. - الجماعة تروج للأفكار العدمية وعدم الانتماء و «الأممية الدينية» بأسلحة الأكاذيب وحروب الجيل الرابع - الجماعة تروج للأفكار العدمية وعدم الانتماء و «الأممية الدينية» بأسلحة الأكاذيب وحروب الجيل الرابع - خطة الإخوان لسرقة عقول جيل كامل من شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. التنظيم يوظف جروبات الرياضة والفن للتأثير على المراهقين بهدف التغطية على الانشقاقات.. واستهداف طلاب المرحلة الثانوية والجامعات لتكوين كتائب للمهام الخاصة والعمل على خلق جيل متمرد - أخيراً.. الفانوس المصرى ينافس الصينى بدعم "تنمية المشروعات" - أخيراً.. الفانوس المصرى ينافس الصينى بدعم "تنمية المشروعات" - السيسى: مصر مؤهلة لتصبح مركزا للطاقة الرئيس يلتقى رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة.. ويؤكد: نسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا.. ونتبنى نهج إرساء قيم التعايش وحرية العبادة - نهائيا.. امتحانات الثانوية تبدأ باللغة العربية 8 يونيو والختام 3 يوليو.. وزير التعليم يعتمد الجدول النهائى.. 10 أيام للامتحانات والفواصل تتجاوز 96 ساعة فى بعض المواد - نهائيا.. امتحانات الثانوية تبدأ باللغة العربية 8 يونيو والختام 3 يوليو.. وزير التعليم يعتمد الجدول النهائى.. 10 أيام للامتحانات والفواصل تتجاوز 96 ساعة فى بعض المواد Advertisements - شهيرة فى ندوة ”الخليج 365”: آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب - وزيرة التخطيط: استثمارات "صندوق مصر السيادى 200" مليار جنيه مملوكة للدولة بالكامل.. رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه.. والصندوق يستهدف المساهمة فى التنمية المستدامة. - وزيرة التخطيط: استثمارات "صندوق مصر السيادى 200" مليار جنيه مملوكة للدولة بالكامل.. رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه.. والصندوق يستهدف المساهمة فى التنمية المستدامة. - شادى محمد فى حوار لـ"الخليج 365": الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس لا نعرفه - "التموين": دعم الخبز مستمر.. وانتظام صرف 20% من مقررات مارس.. شكاوى من حذف آلاف البطاقات بعد الشروط الجديدة.. والوزارة تطالب المتضررين بسرعة التظلم - "التموين": دعم الخبز مستمر.. وانتظام صرف 20% من مقررات مارس.. شكاوى من حذف آلاف البطاقات بعد الشروط الجديدة.. والوزارة تطالب المتضررين بسرعة التظلم - يستهدف ألف طفل يوميا.. «المستشفى العائم » يقدم خدماته العلاجية للأهالى من أسوان للقاهرة - النيابة الإدارية تحيل 3 من إدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة لاستيلائهم على 18 ألف جنيه - النيابة الإدارية تحيل 3 من إدارة القصاصين التعليمية للمحاكمة لاستيلائهم على 18 ألف جنيه - القاهرة تؤكد مجددا توجهها لدعم علاقاتها بدول القارة السمراء.. الرئيس يستقبل وزيرة خارجية كينيا.. ويؤكد: نحرص على تعظيم التنسيق والتشاور الثنائى خلال الرئاسة المصرية للاتحاد - رئيس الأركان: تضحيات رجال الجيش والشرطة ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى - رئيس الأركان: تضحيات رجال الجيش والشرطة ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى



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