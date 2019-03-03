حديقة الحيوان تستضيف احتفالات اليوم العالمي للحياة البرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شاركت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اليوم العالمي للحياة البرية بحديقة الحيوان في حضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، واللواء محمد رجائي رئيس الحدائق العامة للحيوان.

وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة خلال زيارتها للحديقة، إن الحفاظ على الحياة البرية تعد مسؤولية اجتماعية، معربة عن سعادتها لاستضافة الحديقة لهذا الحدث باعتبارها أحد أذرع الدولة المساندة للبحث العلمي في مجال الحيونات.

وأضاقت محرز، أن هذه المسوؤلية ليست متوقفة على الحيوانات التي تعيش فوق الأرض بل علي الحيوانات السايتس التي تعيش تحت الأرض.

وأشارت إلى دور المرأة في تربية النشئ السليم للحد من التلوث البيئي على البشر والحيوانات.