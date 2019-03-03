منها دعم اليمن وجزر القمر أمنيًا.. قرارات هامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

قرر مجلس وزراء الداخلية العرب منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثانية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك امتنانا لجهوده القيمة في مجال تعزيز الأمن العربي وخدمة القضايا العربية العادلة وإسهاماته المشهودة في تكريس روح الأخوة والتضامن بين الدول العربية. وتقديرا لكفاءته العالية وعرفانا بحنكته الكبيرة التي تجلت في كل المناصب التي تقلدها بكل جدارة واقتدار.

وجاء القرار خلال أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بناء على اقتراح من هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما قرر المجلس، منح وسام الأمير نايف من الدرجة الأولى في دورته الأولى للسيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقديرا لجهوده القيمة في تعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وعرفانا بالرعاية الكريمة التي توليها الجزائر لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة.

وشارك في الدورة وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية اليوم، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.

واعتمد المجلس خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2018م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.

علاوة على ذلك، اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2018م، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقته الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، وعرفانًا بالجميل للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة ورئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة وللجهود التي يبذلها في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة.

ودعا المجلس وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لكل من شرطة جمهورية القمر المتحدة ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية لمساعدتهما على أداء المهام الموكلة إليهما.