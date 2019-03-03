المباحث تضبط متهم بذبح "الأستاذ مسعود".. والنيابة تستجوب "زومبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان وفاطمة عادل:

ألقت مباحث السلام ثان القبض على متهم بقتل مدرس، مطلع فبراير الماضي، وذبحه والقاء جثته بجوار إحدى المدارس في منطقة النهضة، وسرقة "توك توك، برفقة آخرين، والهرب.

واعتدى ثلاثة مسلحين على "مسعود صلاح"، 26 سنة، اخصائي اجتماعي في مدرسة تخاطب، اثناء عمله على "توك توك" اشتراه لزيادة دخله، حيث قيده المتهمون، وذبحوه، ثم ألقوا جثته، ولاذوا بالفرار.

وقالت مصادر أمنية، إن فريق من المباحث استجوب المتهم، بعد مواجهته بالتحريات، والشواهد، فيما تمت إحالته إلى النيابة العامة، التي فتحت تحقيقات في القضية مطالبًة المباحث بتقديم تحرياتها في الواقعة.

وقُتل مسعود، الثلاثاء مطلع فبراير الماضي، اثناء سيره بـ "توك توك" ملكه، وذلك حين استوقفه 3 أشخاص، وطلبوا توصيلهم لأحد الأماكن بجوار مدرسة "نفرتاري" بالنهضة، وبعد عدة ساعات عثر على جثته مذبوحًا وملقى على ظهره بجوار المدرسة.

وكشفت المعاينة حينها عن آثار ضربات على رأس المجني عليه، وآثار بيده تشير إلى تمسكه بالتوكتوك لمنع المتهمين من سرقته، حتى ذبحه أحدهم وألقاه خارجه، وفروا هاربين.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحيط الحادث والمؤدية إليه لكشف غموض الواقعة، وشكل اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، فريق بحث مكبر للقبض على المتهمين، حتى نجح اليوم في القبض على أحدهم ويدعى "كريم ي"، وشهرته "زومبه"، ويخضع حاليًا للتحقيقات في الواقعة.