أخبار مصر | لجنة تلقي الطلبات: ٦ مرشحين لمنصب نقيب الصيادلة في اليوم الأول (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة تلقي الطلبات: ٦ مرشحين لمنصب نقيب الصيادلة في اليوم الأول (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور فتح الله الشرقاوى أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، إنه فى ختام اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة الـ 13 وصل أعداد المرشحين لـ 57 مرشحًا.

وأضاف في بيان له، تقدم على منصب النقيب العام للصيادلة 6 مرشحين وهم الدكتور كرم كردى، الدكتور ثروت حجاج، والدكتور علي عبدالله، والدكتور أشرف مكاوي، والدكتور جميل بقطر، والدكتور على عوف.

وأوضح أنه بالنسبة لمقاعد المجلس 12 تقدم لعضوية المجلس فوق 15 سنة 14 مرشح، وتحت 15 سنة 18 مرشح، بينما تقدم لعضوية المجلس بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 7 مرشحين، ومنطقة غرب الدلتا فوق 15 سنة مرشح واحد، بينما منطقة وسط الدلتا فوق 15 سنة 4 مرشحين.

وتابع: "أما بالنسبة لمنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة فتقدم لها 3مرشحين، ومنطقة شمال الصعيد تحت 15 سنة 3مرشحين، بينما منطقة جنوب الصعيد فوق 15 سنة تقدم لها مرشح واحد.

وأشار الشرقاوى إلى أن اللجنة مازالت تتلقى عبر الفاكس والميل قوائم المرشحين بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات وسيتم الاعلان عنها فور استكمالها.

وبدأت النقابة العامة للصيادلة، والنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات، تلقى أوراق الترشح بالانتخابات، اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء 12 مارس الجاري، لمدة 10 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5 مساء، وذلك على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، ومجالسها.

ومن المقرر أن يتم اعلان القوائم الأولية يوم الأربعاء 13مارس الى الجمعة 15 مارس 2019، والتنازلات من السبت 16 مارس إلى الإثنين 18 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا وآخر يوم حتى الساعة 5 مساء.

وسيتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس الى الخميس 21 مارس لمدة 3 أيام.

وبالنسبة للطعون فحدد لها المجلس يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الساعة 3 عصرا وأخر يوم حتى الساعة 5 مساء، ومن المقرر أن يتم النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28 مارس لمدة 4 أيام.