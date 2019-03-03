أخبار مصر | الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مؤسسة الأهرام اليوم احتفالها السنوى الكبير لتوزيع جوائز مسابقة الدكتورة نوال عمر للصحافة، لأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الديني، المقامة تحت رعاية نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام.

شارك في الحفل الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام ، والكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر ، الدكتورة عبير الرباط عميد كلية آداب جامعة بنها ، والزميل الصحفى هشام الزينى نجل الراحلة نوال عمر و أمين عام الجائزة ،والدكتور امين عبد الغنى ، استاذ الاعلام بجامعة الزقازيق.

فيما كرم الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام الزميلة نفيسة مصطفى عبدالواحد، الصحفية بجريدة الجمهورية الفائزة بالجائزة الأولى التى رأس لجنة تحكيمها لهذه الدورة الكاتب الصحفى علاء العطار، عن فرع "أصحاب الهمم"، بتقديمها ملفا عن التوحد تحت عنوان "دموع على وجوه الملائكة"، والذى تزامن مع إعلان الرئيس السيسى 2018 عاما لذوى القدرات الخاصة حيث رصدت على أرض الواقع معاناة المصابين بالتوحد وشلل الاطفال الدماغى .

كما كُرم الزميل محمد ربيع غزالة، الصحفي بالأهرام المسائي، عن مجموعة صفحات عن تجديد الخطاب الديني، كما منحت الجائزة شهادة تقدير خاصة لصفحة صناع التحدي بجريدة الأهرام، والتي يشرف عليها الزميل أحمد عامر عبدالله.

كرمت الجائزة ايضا ، الطلاب الأوائل بكلية آداب بنها، وهما هاجر محمود أبو الخير ونورهان سمير السيد، والطالب الأول عمر محمد غريب بكلية آداب الزقازيق، قسم الإعلام.

ومن جانبه اكد الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير دار التحرير للطبع والنشر ، واحد اوائل دفعة 86 بكلية الاداب جامعة الزقازيف ، ان مصدر سعادته اليوم خلال حضور الاحتفال السنوى بجائزة نوال عمر التى تعلمنا منها كيفية نتجاوز التحديات هو فوز الزميلة الصحفية نفيسة مصطفى بجريدة الجمهورية بالجائزة الاولى .مطالبا جميع الزملاء ان يحزوا حزوها.

فيما قال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ان عام 2007 صدر قرار من نقابة الصحفيين باعتبار جائزة نوال عمر من الجوائز المعتمدة وخصص لها مجلس امناء ولاقت طوال هذه السنوات احترام وشغف لدى الزملاء المتقدمين لها حيث شهدت هذا العام تقدم 78 زميل وزميلة بينما بلغ عدد الأعمال المشتركة هذا العام نحو 20 عملا صحفيًا من الزملاء الصحفيين من المؤسسات المختلفة .

وأضاف ثابت، أن اختيار الموضوعات التي كانت موضوع الجائزة هذا العام تتوافق مع اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم وتجديد الخطاب الديني، فمكانة الجائزة والراحلة الدكتورة نوال عمر، يجب أن تكون على مستوى الأحداث الكبرى في مصر ومتغيراتها.

قال هشام الزيني، أمين عام الجائزة، إن احتفالية الدكتورة نوال عمر تقام سنويا في نفس موعدها 3 مارس، منذ أن أطلقت في عام 2004، ، مؤكدا ان احتفالية هذا العام شهدت أكبر حضور من خريجي دفعات 1986 و1995 و1997 قسم الإعلام كلية آداب جامعة الزقازيق وبنها.

واضاف " الزينى" انه سوف يكون فى العام القادم جوائز خاصة للإعلام الالكترونى ، متوجها بالشكر لنقابة الصحفيين ومؤسسة الاهرام لمساندة هذه الجائزة لتستمر طوال هذه السنوات

بينما اكد الدكتور امين عبد الغنى ، استاذ الاعلام بجامعة الزقازيق انه من المقرر اطلاق اسم نوال عمر على أكبر مدرج لكلية الاعلام الرقمى بالجامعة خلال هذا العام .