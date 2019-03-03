أخبار مصر | "الخليج 365" تعتذر لقرائها بسبب خطأ نشر أنباء عن تعيين محمد وجيه وزيرًا للنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تعتذر لقرائها بسبب خطأ نشر أنباء عن تعيين محمد وجيه وزيرًا للنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتذر بوابة "الخليج 365" عن نشرها خبر "تعيين محمد وجيه عبدالعزيز" وزيرًا للنقل، وهو ما ثبت عدم صحته.

وكان سيل من الأخبار قد انتشر أمس السبت، عن تولي محمد وجيه" وزيرًا للنقل بعد استقالة هشام عرفة، ليثبت بعدها أن محرر الملف قد تسرع في نقل الخبر دون تحري الدقة الكاملة التي عودناكم عليها، وقد تم تدارك الموقف وحذف الخبر بسرعة.

ورغم أن غالبية المواقع الإلكترونية قد تداولت الخبر بل وتجاوز تواتر الأخبار إلى بعض المسئولين، فقد بادرنا باتخاذ إجراء عقابي رادع ومشدد ضد محررة الخبر لأنها لم تراعي التقاليد المهنية بالتأني والتأكد التام من صحة الخبر.

وتتقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها الأعزاء بالاعتذار عن هذا الخطأ الغير مقصود.