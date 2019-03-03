أخبار مصر | برلمانية عن وجود 15 امرأة بهيئة كبار العلماء: "مُقترح ليس بضغينة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية عن وجود 15 امرأة بهيئة كبار العلماء: "مُقترح ليس بضغينة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، اقتراح النائب محمد فؤاد، بشأن وجود 15 امرأة في هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قائلة:"خطوة جيدة وهامة للغاية لتمكين المرأة في المجتمع المصري بكافة المجالات".

وقالت مي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن هناك العديد من السيدات المصريات علماء في الفتوى والشريعية وأبرزهم كل من النائبة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، أستاذ الفلسفة والعقيدة، وكذلك النائبة مهجة غالب عميد كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، مُؤكدة أن خطوة وجود 15 امرأة في هيئة كبار العلماء ستساهم بكل تأكيد في خلق آلية للتواصل من السيدات ومؤسسة الأزهر الشريف أكثر مما عليه الآن، مُشيرة إلى أن هناك أمور بالنسبة للسيدات قد تحتاج لرؤية ووجهة نظر سيدات مثلها في قضايا تتعلق بالمرأة.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن طبيعة المرأة خجولة بشكل عام وحين تحتكم أو تريد إجابة عن مسألة مُتعلقة بالفقه فالأقرب إليها لفهم وجهة نظرها سيدة مثلها بدلًا من الرجال، مُستشهدة بزوجات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حين كانوا يجتمعوا مع السيدات ويتناقشوا في أمورهم الشخصية، مُذكرة أنه لا يوجد أي "ضغينة" من وجود سيدات بهيئة كبار العلماء إطلاقًا.