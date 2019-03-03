أخبار مصر | سيلفيا نبيل لممثل "القومية لمحو الأمية": مطلوب خطة واضحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل لممثل "القومية لمحو الأمية": مطلوب خطة واضحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا داود ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن علاقة الهيئة بالمركز الإقليمي لتعليم الكبار، تتمثل في قيامه بتدريب فريق الـ(ToT) والذي يقوم بتدريب باقي المدرسين على مستوى الجمهورية.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن هناك 17 مليون أمي في مصر، بنسبة 27.5%، في الفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها صباح اليوم الأحد، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بحضور ممثلى التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والتخطيط.

وأشار "داوود"، إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، وما تم محو أميته خلال العام المالي 20172018 يقدر بنحو 272 ألف و567 دارسا، في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه.

وهو ما اعترضت عليه النائبة سيلفيا نبيل قائلة: "مطلوب خطة واضحة من الهيئة وكيفية تحقيق المستهدف لأن كده أنا عندى هيئة لا تقدم إنتاجية عايزين رؤيتكم عشان نشوف ممكن نستبدل الهيئة اللى بتاخد 300 مليون جنيه موازنة سنويا بتروح فين ".

وأشارت سلفيا نبيل، إلى عقد اجتماع قريب يجمع الهيئة بحضور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مطالبة بمدها أيضا بمذكرة تفصيلية بموقف 5000 موظف إدارى كانوا يعملون بعقود موسمية وتم تثبيتهم بعدما أوضح ممثل الهيئة أنهم لا يستفيدون منهم.

