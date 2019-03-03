أخبار مصر | القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالمياة الإقليمية المصرية، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة، وفقًًا لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة.

ويشارك في التدريب تشكيلات من الوحدات البحرية التابعة للأسطولين الشمالي والجنوبي من بينها حاملتي المروحيات المصرية من طراز ميسترال ( أنور السادات وجمال عبدالناصر ) وحاملة المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال ( تونير) وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ المصرية والفرنسية بالإضافة إلى مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، وبمشاركة عناصر المشاه الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية إضافةً إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية.

ويتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية والتى تأتي في إطار علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية.