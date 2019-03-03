نائب يطالب بخضوع السائقين لاختبارات نفسية

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مجلس النواب
اقترح النائب محمد العقاد، إضافة بعد الاشتراطات الخاصة بتجديد رخصة القيادة أو استخراجها للمرة الأولى تتمثل في إجراء بعض الاختبارات الخاصة بضبط النفس وكيفية التعامل تحت ضغط، بالإضافة لتحليل المخدرات الذي يجب أن يكون بشكل دورس على جميع السائقين، مضيفا أنه يهدف للوقوف على طريقة تعامل السائق تحت ظروف معينة، وكيف سيتعامل فى بعض المواقف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، على أن يكون اجتياز هذه الاختبارات إجباريا لما له من فائدة تعود على المجتمع بشكل عام.
وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الاختبارات لابد أن تتم من قبل مجموعة متخصصة فى علم النفس، مشددا على ضرورة أن يتم إجراء تحليل مخدرات للسائقين بشكل عشوائي، سواء المتواجدين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، وتنظيم حملات مرورية ومن يثبت تعاطيه مواد مخدرة، لا بد أن تكون هناك عقوبات مغلظة
وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الاختبارات لابد أن تتم من قبل مجموعة متخصصة فى علم النفس، مشددا على ضرورة أن يتم إجراء تحليل مخدرات للسائقين بشكل عشوائي، سواء المتواجدين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، وتنظيم حملات مرورية ومن يثبت تعاطيه مواد مخدرة، لا بد أن تكون هناك عقوبات مغلظة تتمثل في سحب الرخصة منه فورا، وإدراج اسمه ضمن قائمة سوداء لعدم استخراج الرخصة مرة أخرى طيلة حياته.
ونفذت الإدارة العامة للمرور حملة مكثفة، صباح اليوم، على الطرق السريعة، للحد من الحوادث وضبط السائقين الذين يتعاطون المخدرات، فضلا عن تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، كما عززت الإدارة من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور.
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