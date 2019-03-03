انت الان تتابع وزير الكهرباء:نهدف التحول لمركز إقليمي لتبادل الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة بمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد، مع "ليو شينيا" رئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والمنظمة. وأكد شاكر، القدرات الكهربائية الكبيرة التى تمتلكها مصر الآن سواء من الطاقات التقليدية أو الطاقات المتجددة، لتصبح مصر محورا لتبادل الطاقة فى المنطقة.

وأوضح شاكر، أن قطاع الكهرباء على أتم استعداد لتقديم كل المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء بما فى ذلك استراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة فى مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار فى الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة (GEIDCO) بإعدادها. وأشار إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى