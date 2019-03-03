وزير الكهرباء:نهدف التحول لمركز إقليمي لتبادل الطاقة

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة بمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد، مع "ليو شينيا" رئيس منظمة الربط الكهربائى العالمى والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والمنظمة. وأكد شاكر، القدرات الكهربائية الكبيرة التى تمتلكها مصر الآن سواء من الطاقات التقليدية أو الطاقات المتجددة، لتصبح مصر محورا لتبادل الطاقة فى المنطقة.
وأوضح شاكر، أن قطاع الكهرباء على أتم استعداد لتقديم كل المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء بما فى ذلك استراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة فى مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار فى الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة (GEIDCO) بإعدادها. وأشار إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى
وأوضح شاكر، أن قطاع الكهرباء على أتم استعداد لتقديم كل المعلومات المتاحة عن مصر وقطاع الكهرباء بما فى ذلك استراتيجية القطاع لعام 2035 عن وضع الطاقة فى مصر، وذلك للأخذ بها فى الاعتبار فى الدراسة الشاملة للربط العالمى التى تقوم منظمة (GEIDCO) بإعدادها.
وأشار إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة بحلول 2022 وإلى أكثر من 42 في المائة بحلول عام 2035.
كما أكد الوزير رؤية واستعداد قطاع الكهرباء بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة للوقوف وراء الربط الكهربائى العالمى وتبادل الطاقة مع دول الجوار وتقديم كل العون للمنظمة فى هذا المجال.
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