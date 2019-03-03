انت الان تتابع اتحاد العمال: تعديل الدستور يهدف إلى استقرار الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاجتماع الأول برئاسة النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، استعرضت فيه ملامح رؤية التنظيم النقابي حول التعديلات الدستورية في ضوء المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب. واتفق المشاركون على عقد سلسلة من المؤتمرات برئاسة النائب جبالي المراغي لدعم هذا التوجه القومي داخل التجمعات العمالية. وشدد النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، على أهمية إبداء الرأي في 12 تعديلا لمواد الدستور، التي تهدف إلى استقرار الدولة والمساهمة في إقامة المشروعات القومية التنموية.

وأضاف وهب الله: "القيادات العمالية سيكون لها دور مهم في جلسات الحوار، التي سينظمها مجلس النواب خلال الشهر الحالي". وفي فبراير الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية 485 نائبا، على تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، بناءً على الطلب المقدم من 155 عضوًا -أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس- وقال الدكتور