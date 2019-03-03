اعرف الشروط.. فرص عمل في وزارة البترول

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طارق الملا وزير البترول

أعلنت وزارة البترول والطاقة المتجددة، عن بعض الوظائف الشاغرة لعام 2019 في بعض شركاتها بنظام الإعارة تمهيدا للنقل لشركات "جاسكو، قارون، بتروسلام" على أن يكون آخر موعد للتقديم 11 مارس الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة البترول على تكافؤ الفرص بين جميع أبناء القطاع، وعلى جميع العاملين بالقطاع الدخول على "بوابة تواصل قطاع البترول" والتسجيل، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة خاصة رقم الموبايل، وسيتم إرسال رسالة على الموبايل الخاص تحتوي على كلمة المرور، ليستطيعوا الدخول على البوابة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

الوظائف: مؤهلات عليا (مهندسين إلكترونيات، ميكانيكا، كهرباء، كيميائي، ميكانيكا (قوى)، كهرباء (قوى)، اتصالات، ميكاترونيك، بتروكيماويات، بترول وتعدين، مدني مساحة، مدني، وكيميائيون، وحاصلون على بكالوريوس علوم كيمياء)، مؤهلات متوسطة: (فنيين حاصلين على دبلوم ثانوي صناعي ميكانيكا، دبلوم معهد مساحة، دبلوم ثانوي