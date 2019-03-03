شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: معمل متنقل لقياس نوعية الجو حول المصانع الملوِّثة للهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تولي الوزارة إقامة معمل متنقل ابتداء من 10 مارس الجاري، لرصد نوعية الهواء للبيئة المحيطة بالمصانع الملوثة للهواء.

وأمهلت «فؤاد» خلال زيارتها لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (مصنع كيما) بأسوان، في إطار جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمحافظة أسوان، الشركة ستة أشهر، للانتهاء من الربط على الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء.

وشددت وزيرة البيئة، خلال الزيارة، على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركة مع ضرورة وضع حلول فورية لتقليل أحمال التلوث الناتجة من انبعاثات الأمونيا.

وأعلنت فؤاد ايضا عن توفير دعم مالي للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج «حمض النيتريك» قدره 15 مليون يورو وذلك لتقليل الانبعاثات وزيادة القيمة المضافة للمصنع مما يحقق التوافق مع قانون البيئة.

ويهدف المصنع الجديد إلى إنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي (بدلاً من التحليل الكهربي للمياه) ليزيد معدل الانتاج إلى 1200 طن في اليوم، علاوة على الحفاظ على البيئة خاصة أنه لن ينتج عنه أي انبعاثات ضارة نتيجة استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا.

وسيتم توفير١٥ مليون يورو كدعم مالي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي ٢٠٪ منحة و٨٠٪ قرض ميسر من خلال البنك الأهلي المصري والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني

وتفقدت فؤاد خلال جولتها الحالة البيئية لمصنع «كيما» للتحقق من مدى التزام المصنع بالجدول الزمنى اللازم لتنفيذ خطط الاصحاح البيئي للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وأكدت الوزيرة خلال الجولة على دعم الوزارة لتطوير المنظومة البيئية للمصنع وتوفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها كما عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا بعدد من ممثلي المصنع. تم خلال الاجتماع مناقشة جدوى إدراج مشروع «وحدة حمض النيتريك الجديدة» ومشروع «إعادة تأهيل مصنع نترات النشادر» في الخطة الاستثمارية العاجلة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وبحث مدى الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع وحدة حمض النيتريك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة بجهاز شؤون البيئة وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من خلال الشركة أو المصنع بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى أيضًا.

وأكدت فؤاد على مساهمة وزارة البيئة بمبلغ ٣ ملايين جنيه لرفع تراكمات المحطة الوسيطة بالمحمودية وإعادة تشغيلها طبقا للمعايير البيئية، مشددة على سرعة الانتهاء من رفع المخلفات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الوزيرة أنها ستقوم بإجراء متابعة ميدانية بصفة دورية لإحكام السيطرة الكاملة على مواقع المخلفات وذلك في إطار رفع كفاءة عملية الجمع والنقل والتخلص النهائي منها.

كما أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتكثيف عمليات المتابعة على مدار الساعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بجنوب الصعيد ووضع خطة بالتنسيق مع مسؤولي محافظة أسوان لرفع مستوى النظافة بمدينة أسوان.