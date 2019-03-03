شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سلامة الغذاء» بعد تطبيق «لائحة القانون»: لن نوقف «عربات الفول» (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مصر بدأت برنامجا حقيقيا لتحديث نظامها الغذائى ليتوافق مع المعايير الدولية، وليس وفقا لاعتبارات «عندنا ظروف»، مشيرا إلى أنه من المهم أن تثق دول العالم في النظام الرقابى المصرى لسلامة الغذاء. وأضاف «منصور» في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن «التعامل مع الأغذية المجهولة سيكون على مراحل حتى لا تنقلب الدنيا علينا»، مشيرا إلى أن أغذية الشوارع هي اقتصاد غير رسمى، ولن يتم حظر عربات وباعة الفول، لأنهم يقدمون خدمة إلى المستهلك، ولكن أوضاعهم تحتاج إلى تصويب.

وكشف رئيس «سلامة الغذاء»، أن دور الهيئة سيكون بمراقبة 160 ألف منشأة غذائية، ونقل تبعية المجازر إليها، موضحا أن هذه الأدوار لا تتعارض مع دور الأجهزة التابعة لوزارة الزراعة التي تراقب الإنتاج في المزارع، وتحمى الثروة الحيوانية والنباتية.. وإلى تفاصيل الحوار:

المصري اليوم تحاور«الدكتور حسين منصور »،رئيس هيئة سلامة الغذاء

■ ما دور الهيئة الرقابية على المصانع الغذائية؟

- لا يوجد أي منشأة غذائية خارج عباءة رقابة هيئة سلامة الغذاء، وتمت مخاطبة وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة وطلبنا جميع البيانات والمعلومات حول المنشآت الغذائية داخل الدولة، وانتهى حصر تلك المنشآت إلى أنها تتجاوز 160 ألف منشأة غذائية وسيتم العمل عليها جميعا، سواء المطعم أو البقال أو المصنع أو المجزر.

■ كيف ستتعامل الهيئة مع أطعمة الشارع المصرى؟

- لدينا خطأ هو الخلط بين عدد من الألفاظ متداخلة المعنى مثل أنشطة بئر السلم وأغذية الشوارع ولكنى أستخدم المنشآت غير المراقبة أو الاقتصاد الموازى ويتم العمل على جميع المنشآت التي توضع تحت الرقابة مثل المنشآت الغذائية القائمة، ولكن ننظر إلى بعض المنشآت التي تندرج تحت مسمى اقتصاد غير رسمى على أنه يمثل جزءا مهما من الاقتصاد المصرى، ويؤدى خدمات مهمة وله من المخاطر على المجتمع وهو ما يعنى أن نحافظ على دور هذه المنشآت فيما يتعلق بالخدمات التي يؤديها للمجتمع والاقتصاد ونقلل من مخاطرها، ومهمة الجهات الرقابية هي تقليل المخاطر المصاحبة، لأى عملية إنتاجية، سواء كانت تندرج في الاقتصاد الرسمى أو الاقتصاد غير الرسمى، ولن يتم وقف باعة الفول، لأنهم يقدمون خدمات مهمة جدا للمستهلك وبائع الفول وراه بيت وناس تتعلم من ورائه، ولكن نقدم له نصائح وإرشادات صحية بألا يغسل الأطباق المستخدمة مع بعضها في جردل واحد، واستبدالها بأطباق صحية مصنوعة من الورق يتم التخلص منها عقب استهلاك الفول، وهى عملية بسيطة تكلفتها قليلة ولكنها تنعكس على تحسين الأوضاع الغذائية لمحبى أطعمة عربات الفول، وهو ما يعنى أن يتم الحفاظ عليها نظرا لأوضاع القائمين بها ولكن يتم العمل على توجيههم بحيث نضمن وصول الغذاء بصورة آمنة للمستهلك مثل عربات الفول والتى لا يمكن وقفها بسبب أعداد العاملين عليها والمقبلين على تناوله يوميا.

■ كيف ستتم مراقبة أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية؟

المصري اليوم تحاور«الدكتور حسين منصور »،رئيس هيئة سلامة الغذاء

- لا توجد صعوبة في الرقابة على الأسواق، لأن كل سيارة يجب أن تعرف مصدر المنتجات التي تنقلها ومن أي مزرعة، وهى نقطة تحكم «سهلة»، وسنعمل على مراقبة تلك المنتجات من خلال مراقبة بداية دخول المنتج إلى الأسواق ومعرفة مكانه الأصلى الذي جاء منه ومن خلال ذلك تبدأ المراقبة على سبيل المثال بـ«اللحوم»، حيث يتم تغيير طريقة نقل اللحوم من خلال عربات «مبردة»، حيث إن الرقابة الجيدة لا تتم للعربات التي تنقل اللحوم أو التروسيكلات، ولكن من خلال مراقبة المجزر بأن تكون لديه ثلاجات تبريد للحوم وأن تخرج اللحوم مبردة من المجزر، ثم يتم التعرف على مكان عرض اللحوم طالما أنها واردة مبردة، سواء كان ذلك من خلال أسواق بيع اللحوم أو الشوادر، وعليه يجب أن تكون هذه الأماكن بها ثلاجات تبريد طالما أنها وردت إليها في حالة «مبردة»، لاستكمال منظومة الرقابة على التداول، ويتم التحكم في عملية تداول اللحوم من خلال نقطتين: الأولى الإنتاج ومن نقطة العرض وفى حالة استيفاء هاتين النقطتين نبدأ في كيفية نقل اللحوم من النقطة الأولى إلى الثانية، والتعرف على الإمكانيات المتاحة داخله وفى حالة استيفاء الاحتياجات اللازمة داخل المجزر يتم التأكد من سلامة المنتج الذي يخرج للأسواق، أما في حالة نقص أو عدم وجود تلك الاحتياجات نتوصل إلى أن المنتج الذي يخرج للسوق غير آمن ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والقانون يمنح صلاحيات لرئيس هيئة سلامة الغذاء بإعدام المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة الشحنات المستوردة وغير الصالحة للاستهلاك إلى بلد التصدير أو بلد المنشأ الصادرة منه هذه الشحنات.

■ ماذا تفعل في حالة وجود نسب متبقيات مبيدات أعلى من المسموح به في الخضروات والفاكهة بالأسواق؟

- لا يمكن فعل شىء مرة واحدة أو بين ليلة وضحاها ولذلك يتم العمل بأسلوب واحتمالات المخاطرة والتدرج لتحقيق الهدف ومثال على ذلك أزمة البصل الحالية رغم أن محصول البصل أقل شىء فيه تلوث، وذلك على مسؤوليتى الشخصية ولا يمكن الحكم بعد ذلك بأن كل شىء ملوث مما يتطلب العمل على تحليل المنظومة كاملة بداية من تقاوى الزراعة وغيرها من الأمور وبالتالى يتم التعاون مع وزارة الزراعة للوصول إلى الحلول الصحيحة لتقليل الملوثات التي تصيب المحاصيل الزراعية من خلال البحث عن مصادر التلوث والقضاء عليها وهى عملية ليست مستحيلة.

■ وما أهم عنصر في منظومة الغذاء؟

- بالتأكيد هو المستهلك، ولو امتنع المستهلك عن التعامل مع أي غذاء به مصادر أخطار سيغير البائع من نفسه، لأن المنظومة تبدأ وتنتهى من المستهلك وهو ما يدفع إلى التغيير الإيجابى في منظومة سلامة الغذاء، وبذلك سيكون الدور الوظيفى كجهة رقابية هو تثقيف المستهلك وتوعيته بمخاطر التلوث، لأنه لا يرى الميكروبات، ومشاكلنا قبل الإنتاج تلوث كيماوى، وبعد الإنتاج في معظمه تلوث بيكترولوجى المرتبط بالنظافة، وهو ما يجب أن نعمل من أجله رغم أنها بسيطة وتبدأ بغسيل الأيدى بالصابون، لأننا نتصور أن النظافة هي استخدام المياه وليس الصابون، ولو تعودنا على الغسيل بالصابون لانتهت المشكلة.

■ وماذا عن الرقابة على مياه الشرب؟

- يمكن الرجوع للقانون في تعريف مفاهيم الغذاء خاصة أن مياه الشرب نوعان: المعبأة (المعدنية) ومياه الشرب (الحكومية) وتعتبر مياه الشرب لها الأولوية في ضمان الحفاظ على سلامتها ووصولها آمنة للمواطن والمستهلك من خلال الأجهزة المعنية في وزارات الإسكان والرى والبيئة، بينما النوع الثانى من المياه وهو المعبأة فمسؤولية الرقابة عليها تكون من خلال هيئة سلامة الغذاء.

■ ننتقل إلى الجدل الدائر حول دور الهيئة في ملف الصادرات الزراعية؟

- في الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية تقوم الهيئة دون غيرها بالرقابة بالفحص المستندى والظاهرى للمستورد والمصدر وسحب العينات وتعتبر مسؤولية كاملة لهيئة سلامة الغذاء، ومن أجل التصدير، فمن المعتاد أن شروط التصدير يكتبها المستورد وقد تختلف شروط المستورد من دولة لأخرى، لأن أي مستورد للغذاء يتعامل مع دولة لديها نظام رقابى، ولذلك يجب أن يكون لديه ثقة في هذه الدولة، وهناك حد ادنى لسلامة الغذاء يفترض أن تضمنه الدولة على حسب النظام الرقابى فيها، وذلك من أجل الحفاظ على ثقة المستهلك للمنتجات التي تصدرها تلك الدولة وترجع تلك الثقة نتيجة كفاءة النظام الرقابى وهيئة الرقابة داخل الدولة المصدرة.

■ وما آليات الرقابة على المنتجات الزراعية؟

المصري اليوم تحاور«الدكتور حسين منصور »،رئيس هيئة سلامة الغذاء

- لن نراقب مزارع إنتاج الغذاء، وتضع هيئة سلامة الغذاء مسؤوليات على المورد الذي يحصل على منتجاته من المزرعة ومسؤولية الرقابة على المزرعة «متروكة» لوزارة الزراعة، ولكن هيئة سلامة الغذاء مسؤولة عن التتبع وهو يشمل أيضا المزرعة، ويتم تنفيذها على طريق «سابلاير زيرو» أو المورد رقم زيرو، وهو المورد الذي يحصل على منتجاته من المزرعة المعلومة لديه، وتبدأ الرقابة عليه من البداية حيث يتم تتبع المنتج من البداية إلى النهاية، لأن الرقابة تعنى أن تكتب كل ما تفعل.

■ كيف ترى مكانة مصر بعد صدور قانون سلامة الغذاء وبدء تطبيقه؟

- يسمح النظام بتوفير ضمانات مطلوبة فيما يتعلق بطلبات الامتثال لاشتراطات الاتحاد الأوروبى في المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتى.

■ وانعكاس ذلك دوليا؟

- من المهم أن تثق الدول المستوردة في النظام الرقابى لمصر، ولها متطلبات خاصة يمكنها اشتراطها، وعلى سبيل المثال يوجد بعض الدول المستوردة توافق على منتجات تورد إليها بحسب بعض الشروط والمواصفات مثل منتجات «تعرضت للتشعع» وليس الإشعاع وأيضا المنتجات المعدلة وراثيا ودول أخرى ترفضها، أو دول تطلب أن يكون للمنتجات المعدلة وراثيا «توسيم» من خلال توضيح أنها مهندسة وراثيا على عبوة التداول، وهى متطلبات في دولة لا تطلبها دولة أخرى.

■ وماذا عن تداول منتجات مهندسة وراثيا؟

- مصر تتبع ما تقرره هيئة «الكودكس» العالمية، فإذا كانت هذه الهيئة تسمح بها بضمانات معينة، ستسمح بها مصر بنفس الضمانات، وإذا كانت تمنعها ستمنعها أيضا، والكودكس تسمح بتداول المنتجات الغذائية المحورة وراثيا، والخلاف الأوروبى الأمريكى حول هذه المنتجات ليس حول تداولها ولكن حول «توسيمها» وتعريفها للمستهلك عند تداولها، أي توسم أو لا توسم، والمنتجات المهندسة وراثيا تخضع لاختبارات بحثية لمدة تتجاوز 15 عاما قبل السماح بتداولها ومن حق المستهلك أن يعلم ماذا يأكل، وهو ما يطلق عليه حق المعرفة وهو يستوجب «التوسيم» أي التعريف، كأحد الإجراءات، ويجب أن تضع أولويات لمدى تلوث الغذاء.

■ أولوية مواجهة الملوثات الغذائية؟

- الأولوية تكون للرقابة على المزرعة والتحكم في الإصابات الميكروبية، أو التلوث الميكروبى، وهو ما يجب أن تتبناه مصر في تحديد أوليات المشاكل التي يجب حلها، والتى تشمل أنه يجب ضبط تداول المبيدات لكى لا يتعدى الحدود المسموح بها دوليا والتركيز على تطبيق ذلك، وعلى مستوى السوق العادية يجب التأكد من تطبيق الممارسات النظيفة والجيدة، داخل السوق العادية خاصة بالنسبة للعاملين وأن تتصف بالدرجة الجيدة لتجنب الكثير من الفيروسات مثل السالمونيا، وA – ايكولاى، وهو ما يعنى التأكد من مستويات متبقيات المبيدات في المزرعة.

■ وما آليات تطبيق الممارسات النظيفة؟

- من أهم الأشياء أن يكون لدى منتج الغذاء كافة المعلومات عن المنتجات التي يبيعها للمستهلك، حتى لا يعتبر الغذاء مجهول المصدر، وسيتم التعامل مع موضوع الأغذية المجهولة المصدر بتأكد شديد، وسنعمل على ذلك وفق خطة زمنية، والعمل على ذلك خطوة بخطوة، لأنه لا يمكن أن نقلب الدنيا في يوم واحد.

■ هل الهيئة سيكون لها تأثير على نشاط المعامل والحجر الزراعى فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد؟

- دور الحجر الزراعى والحجر البيطرى منفصل تماما عن سلامة الغذاء، ولا يوحد أي تعارض بين الجانبين لأن الحجر الزراعى وظيفته الحفاظ على الثروة النباتية، والحجر البيطرى وظيفته الحفاظ على الثروة الحيوانية الحية في مصر، مما ينتج عنه عدم وجود أي تعارض بين جميع الجهات، فيما يخص أمراض الحيوان يختص به الجهات البيطرية ممثلا في هيئة الخدمات البيطرية والجزء المتعلق بالإنسان تختص به هيئة سلامة الغذاء وكل ما يتعلق بسلامة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض يختص به الحجر البيطرى والحجر الزراعى.

■ هل ينتهى دور الخدمات البيطرية في التفتيش على المجازر؟

- سيتم نقل الدور الرقابى على جميع المجازر إلى «سلامة الغذاء»، لأن دور الهيئة يبدأ من بعد الحصاد ومن المجازر وفقا لتعريف سلامة الغذاء، وأن المجازر حاليا تتبع 3 وزارات (الإسكان – التنمية المحلية – الزراعة)، وسيتم نقلها جميعا إلى هيئة سلامة الغذاء، وسيظل دور هيئة الخدمات البيطرية فيما يخص الحيوانات الحية فقط ولن نتدخل فيه، لأن دور الهيئة الرئيسى فنيا فقط من حيث التحصينات وحماية الأمراض وغيرها من الأمور الرئيسية.

■ ما مخاوف وزارة الزراعة من دور هيئة سلامة الغذاء؟

- على العكس تماماً حيث اجتمع العديد من قيادات وزارة الزراعة ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الحجر الزراعى ومديرى معاهد صحة الحيوان ومعهد تكنولوجيا الأغذية وهم متفهمون جدا لدور هيئة سلامة الغذاء ولا يوجد أي تعارض بين بعضهم البعض وأن أدوارهم مكملة لبعض وليست متعارضة.

■ مزايا اللائحة التنفيذية الجديدة على منظومة سلامة الغذاء في مصر؟

- اللائحة التنفيذية لمنظومة سلامة الغذاء تعتبر تحديثا كبيرا، ورغم توقف التشريع في منظومة سلامة الغذاء في مصر منذ 50 عاماً، إلا أنه الآن تحدث طفرة في تغيير سلامة الغذاء في المجتمع، وانعكاساتها كبيرة على المستوى الاقتصادى، وهى طفرة كبيرة في تلك المنظومة للحفاظ على صحة المواطنين، لأنك تتناول غذاء أفضل.

■ ما التوقعات التي ستحققها اللائحة التنفيذية لمنظومة سلامة الغذاء مستقبلاً؟

- لأول مرة يتم تحديد وظيفة ومسؤوليات خاصة لأطراف السلسلة الغذائية، وهى 3 أطراف (الرقابة وتمثلها الحكومة ولذلك نصت اللائحة على مواصفات المراقب وتدريبه وخلافه- وصاحب المنشأة الغذائية وهو المصنع أو محطة التعبئة أو السوبر ماركت أو البقال وعربة بيع أغذية الشوارع تعد منشأة غذائية- والقائمون على نقل الغذاء يجب أن يحصل على تدريب، معين لأن هناك فرقا بين نقل عفش البيت ونقل الغذاء لأنك ممكن أن تلوث الغذاء أثناء النقل ).

■ لماذا تأخرنا في إنشاء الهيئة؟

- منظومة سلامة الغذاء وتغييرها عالميا بدأ في فترة التسعينيات على مستوى العالم ولكن في مصر بدأ ذلك متأخرا بـ 20 عاماً، ولكن عند قيام WTO منظمة التجارة الدولية والمنظمات التقليدية لسلامة الغذاء كانت موجودة منذ الستينيات والسبعينيات، ونادت منظمة التجارة العالمية بتصحيح منظومة سلامة الغذاء على الرغم من وجود العديد من المنظمات الصغيرة التقليدية في ذلك الشأن والذى نتج عنه إحداث ثورة وتغيير في العالم بسبب التجارة العالمية وحرصها على إحداث تبادل تجارى آمن للغذاء بين مختلف دول العالم، ولذلك جاءت في هذه اللائحة التنفيذية ما يتوافق مع التشريعات المتداولة على مستوى دول العالم بجانب التوافق مع الأنظمة الدولية، وتحديث أنظمة تداول الغذاء في مصر والرقابة عليه إلى مستوى عالمى، حتى لا نسمع ما يردده البعض «أصل إحنا عندنا ظروف خاصة»، وهو ما يترتب على هذا المفهوم الخاطئ من عرض اللحوم في عربات غير مبردة، أو في الشارع، أو ذبح الحيوانات في الشارع، مفيش حاجة اسمها ظروف خاصة، لأننا مواطنون مثل كل المواطنين الموجودين في مختلف دول العالم، ولابد أن نكون متوافقين مع الأنظمة الدولية.

■ ماذا عن علاقة الهيئة بالبحوث؟

- أولا: «سلامة الغذاء» ليست هيئة بحثية، ودور البحث العلمى متمثل في مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث والجامعات يعتبر دورا مستمرا لا ينافسها أحد فيه نهائيا ويتم الاعتماد عليهم في البحوث، لأن دورنا معهم تكاملى ومثال على ذلك في «تقييم المخاطر» وهو أسلوب علمى يقوم على تنفيذه العلميين وهو متمثل في تلك الجهات وبالتالى يتم الاعتماد عليهم في ذلك الشأن، ودورهم مستمر إلى ما لا نهاية، وليس هناك دور رقابى يتعلق بإغلاق مصنع للإنتاج من أي معهد بحثى ويقتصر دور المعاهد البحثية على تدريب هذه المنشآت على الممارسات الجيدة للإنتاج والتوعية بأهميتها.

■ هناك اتهامات للدكتور حسين منصور بأنه شخصية «صدامية»؟

- أنا أحب الصح ولست صداميا وأى شخص عاقل لن يختلف على الصواب، والناس تحكم على أشياء دون أن تدرى كيف تحكم عليها بطريقة صحية، فكيف لا تقرأ القانون وتعلق عليه، وعندما حدث نقاش بينى وبين مسؤولين في وزارة الزراعة اتفقنا.

■ يقال إنك تكره وزارة الزراعة؟

- لا تعليق على ذلك.. ولا أحب أن أكون في موقف أدافع فيه عن نفسى، والزراعيون 3 أصناف، إما أن يكون تلميذى أو أستاذى أو زميلى فلو أننى كرهت أحدا فأنا سأكره أستاذى أو تلميذى أو زميلى، إن كرهت أحدا منهم فسوف اعتبر إنسانا غير سوى.