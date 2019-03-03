شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: لهذا السبب شاركت في «ونوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها اشتركت في العديد من اللجان الخاصة بالمهرجانات خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أن أصعب الأعمال هي الكوميديا.

وأوضحت «هالة» خلال مشاركتها في مهرجان شرم الشيخ السينمائي: «أكثر ما يحزني أن كل لجان التحكيم أنهم عندما يشاهدون الفيلم الكوميدي يعتبرونه درجه ثانية، والممثلين الكوميدينات درجة ثانية، مع أن الممثل الكوميدي من أصعب الممثلين وأكثرهم مهارة، لأنه من الصعب تقديمه وإضحاك الناس، وهذا هو السبب في قبولي مسلسل ونوس، حتى أعرف الناس بأنني أستطيع تقديم التراجيدي، ثم بعدها قدمت مع الزعيم عفاريت عدلي علام الكوميدي».

من جانبه قال الفنان محمود قابيل، إنه عمل مع الفنانة هالة صدقي مرة واحدة، وإنها كانت من أحلى الأوقات، حيث تضيف في كل أعمالها المرح والبسمة والاطمئنان، لأنها جدعة مع الجميع.