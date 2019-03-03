شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحقق مع قنوات «بانوراما» في شكاوى سرقة المحتوى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، فتح تحقيق في ممارسات قنوات بانوراما ضد قانون الملكية الفكرية، كما قرر المجلس استدعاء رئيس مجلس إدارة الشبكة للتحقيق في عدد من الشكاوى المتعلقة بسرقة حقوق الملكية الفكرية.

كان المجلس قرر منذ أسبوع منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات «بانوراما دراما- فاملى- الشاشة- قنوات Cairo الفضائية» بشكل إعلانات فلاتر المياه التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الإعلانات الخاصة بسرقة العلامة التجارية واسم شركة كريازي.

وشمل القرار أيضًا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقا، والتي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة.