شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: تغطية حادث قطار محطة مصر مؤسفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لمناقشة التقرير الخاص بالمتابعة الإعلامية لحادث قطار محطة مصر، والتي كانت مؤسفة- بحسب قوله، لافتا أن كل المواقع تقريبًا خالفت المعايير والأكواد الخاصة بالمجلس، ونشرت فيديوهات محظور نشرها، بالإضافة إلى صفحات عديدة لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك مواقع لم تتحر الدقة في نشر عدد الضحايا.

وأوضح «شاروبيم» لـ«المصري اليوم» أن اللجنة ستجتمع مع رئيسي تحرير مجلتي الأهلي والزمالك، لمناقشة السياسات الإعلامية التي يتم اتباعها في المجلتين، ووجود مخالفات في المعايير أثرت على الأوضاع في الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.

وتابع: «كما تناقش اللجنة أيضًا خلال اجتماعها، الثلاثاء المقبل، عددًا من الشكاوى ضد قنوات النهار والحدث اليوم وصحيفتي الدستور والمصري اليوم».