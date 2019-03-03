شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لمناقشة أمراض الدم والأورام.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم جمعية الأورام مؤتمرًا طبيا تحت عنوان «تصور جديد لعلاج السرطان» الخميس، للتعرف على سبل علاج أنواع مختلفة من الأورام وأمراض الدم. ويشارك في المؤتمر أساتذة من طب الأورام في كليات الطب المختلفة، منهم الدكتور حمدي عبدالعظيم، والدكتورة ميرفت مطر، وابتسام سعد الدين، أساتذة علاج الأورام بالقصر العيني، فضلا عن الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام، بمشاركة 14 جامعة ومعهد، وبحضور نحو 70 متحدثا محليا واثنين من المتحدثين الدوليين.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر لمناقشة أمراض الدم والأورام.. الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.