شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يبحث مع وفد «الاستثمار القومي» مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 بمحافظة الشرقية بلغت 426 مليون جنيه، مشيرًا إلى زيادة استثمارات المحافظة 66 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 75% في برامج «النقل والمواصلات – الكهرباء- تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور».

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، وفداً من بنك الإستثمار القومي «قطاع تمويل مشروعات الإدارة المحلية» برئاسة عاصم عبدالعليم مدير عام تمويل مشروعات دواوين عموم محافظات الوجة البحري بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية، أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مدى الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة في الخطة الإستثمارية للعام المالي 2018 / 2019 لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل قطاع خدمى ودخوله الخدمة في أسرع وقت لتحقيق الاستفادة للمواطنين ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير إعتمادات مالية إضافية لاستكمال تنفيذ المشروعات.

من جانبه أكد عاصم عبدالعليم، مدير عام تمويل مشروعات دواوين عموم محافظات الوجه البحري، أن الهدف من الزيارة إجراء المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة «التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي – القوى العاملة – الشباب والرياضة – التموين والتجارة الداخلية – التنظيم والإدارة» للعام المالي 2018 / 2019.