شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تواصل حملات التوعية بأهمية التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل عدد من الاحزاب حملات توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية المطروحة على اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها قبيل طرحها للاستفتاء الشعبي، حيث أتاحت حملة «مع مصر»، التي أطلقتها لجنة المرأة بحزب الوفد لدعم تعديل الدستور عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، استمارة الموافقة على تعديل الدستور إلكترونيًا.

وقالت الدكتورة منال العبسي، مؤسس الحملة، رئيس لجنة المرأة بالوفد، في بيان، الأحد، إن "الحملة قررت إتاحة استمارتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لدعم التعديلات الدستورية"، مشيرة إلى أن الاستمارة تتضمن اسم الشخص وموافقته على التعديلات الدستورية، وكذلك رقمه القومى وتوقيعه، ومحافظته.

ودعت «العبسي» المواطنين لضرورة التفاعل مع الحملة، وشددت على أهمية هذه التعديلات في الوقت الحالى، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر في حربها على الإرهاب، وأشارت إلى أنه يجب على جموع الشعب المصرى قراءة تلك التعديلات بشكل جيد وفهمها، حتى يتسنى للجميع الاقتناع بها وإدراك أهميتها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وواصل حزب «مستقبل وطن» حملات التوعية بأهمية المشاركة في التعديلات المرتقبة بالمحافظات، وعقد عددا من الندوات واللقاءات بمحافظة الشرقية لشرح وبيان طبيعة المرحلة وأهمية إجراء هذه التعديلات لصالح التنمية المستدامة للوطن، والحديث حول أهمية المشاركة بكل الاستحقاقات الانتخابية.

وقال بيان للحزب: «إنه تم عرض المناقشات الخاصة بالتعديلات الدستورية على أمناء المراكز والمدن وكل التشكيلات القاعدية بالقرى والكفور، من أجل شرحها للمواطنين في كافة ربوع الإقليم»، وأضاف البيان أن أمانة الحزب بالشرقية تمتلك أكبر قاعدة حزبية شعبية بالأرقام وعلى أرض الواقع متمثلة فـى 20 أمانة فرعية بالمراكز والمدن، بالإضافة لأكثر من 500 وحدة حزبية تضم كبار العائلات والشخصيات المؤثرة من كافة الفئات والطبقات.

في سياق متصل، أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن بدء جلسات الحوار مع الأطياف السياسية والمجتمعية، لمناقشة مشروع تعديلات الدستور، الذي تقدم به خمسة أعضاء بمجلس النواب.