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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية لاستجوابه في حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق استدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر، لسؤاله في حادث قطار محطة مصر بميدان رمسيس، وسؤال باقي المسؤولين بالهيئة لتحديد مسؤولية كل منهم عن لحادث.
وانتدبت النيابة العامة لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر لبيان الحالة الإنشائية، وما أصابه من أضرار.
ويجري استكمال التحقيقات انتظارا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وكذا تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي لم ترد للنيابة العامة بعد.
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