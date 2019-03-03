شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن «التوسعات الشمالية» بـ6 أكتوبر والحي الـ16 بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط السحب الرئيسي قطر 1800 مم، تم قطع المياه عن منطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، والحى الـ16 بمدينة الشيخ زايد.

وأكد المهندس مصطفى فهمي أنه جارٍ العمل على إصلاح الكسر لعودة خدمة مياه الشرب في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).