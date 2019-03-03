شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: تطوير محمية سالوجا وغزال لتصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد، بجولة لمحمية سالوجا وغزال بأسوان تفقدت خلالها الأماكن التي سوف يتم أعمال التطوير بها (مرسى المحمية- والبوابة الرئيسة- مظلة استقبال الزوار).

واستعرضت الوزيرة، خلال جولتها، خطط تطوير البنية التحتية للمحمية، وشددت على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى لتلك الأعمال خلال ثلاثة أشهر فقط، كما تفقدت معظم أقسام المحمية ومتابعة جهود العاملين في المحمية والتقت بعدد من الباحثين بالمحمية لمتابعة كافة الأنشطة التي تتم داخلها، في إطار العمل على الترويج للسياحة البيئية داخل المحميات.

كما تفقدت الوزيرة المحمية بالكامل للوقوف على البنية التحتية المطلوبة من مرسى نهري وإعادة تأهيل المدخل، خاصة أن هذه المحمية تتمتع بطبيعة ساحرة ومناظر جذابة تقع في وسط نهر النيل وتحتوي على أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات وتولي الوزيرة اهتماما خاصا بتلك المحمية، لأنها بجانب الآثار في أسوان ستكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يضم النبات والحيوان وتاريخ عروس النيل.