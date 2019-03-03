شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن اكتشاف نوع جديد من أنفلونزا الطيور: «H5N2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا مفصلا إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول اكتشاف مرض جديد لأنفلونزا الطيور وإجراءات التصدى للمرض، خاصة أن اكتشاف المرض جاء للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصى النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط .

وأعلنت «محرز» في تصريحات صحفية، الأحد، اكتشاف نوع جديدة لمرض إنفلونزا الطيور«h5n2» نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه في إحدى مزارع «البط» التي لا تطبق الأمان الحيوى، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.

وأضافت أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من انفلونزا الطيور، موضحة أن العترة h5n1«» من مرض أنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر عتره من أنفلونزا الطيور h5n2«»، وأن الحالات التي ظهرت في أحدى مزارع البط وليست في مزارع الدواجن.

وشددت نائب وزير الزراعة على التزام أصحاب مزارع الدواجن بسحب عينات لفحصها والاطمئنان على عدم وجود أية أمراض وخاصة أنفلونزا الطيور، قبل البيع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، محذرة من عدم التزام أصحاب المزارع وقيامهم ببيع الطيور الحية بدون سحب عينات قبل البيع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لهم.

وأوضحت «محرز» أن الدراسات الأولية أثبتت أن اللقاحات الحالية لها قدره على الصد لهذه المعزولة، وأن اكتشاف العترة الجديد من أنفلونزا الطيور جاء من قبل جهود الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية خاصة لمرض إنفلونزا الطيور «h5n1» من خلال عمل برامج للتقصى النشط في الأسواق ومزارع الدواجن، والتعامل الصحى السليم مع البؤر، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق الاستجابة السريعة بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق في برنامج على إجراءات ضمان التخلص الأمن من الطيور ومخالفاتها.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية عن أنه من بين الإجراءات الاحترازية السريعة لمحاصرة المرض والاستجابة للقضاء على أية بؤرة مصابة بالمرض، تتمثل في الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، في القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.

وتواصل لجان الطب الوقائى بالهيئة تعمل على سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة، للكشف عن أي عترة جديدة، وتفعيل خطة التقصى للطيور البرية والمهاجرة والطيور المنزلية المجاورة، كذلك الأسواق بالاشتراك مع وزارة البيئة والموضوعة من قبل الإدارة المركزية للطب الوقائى مع توفير الدعم المالى لتوفير المشخصات وتحديد أماكن تواجد الطيور المهاجرة على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف خطة التقصى والمتابعة والإبلاغ الفورى.