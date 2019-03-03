النائب العام يأمر باستدعاء رئيس هيئة السكة الحديد لسؤاله فى حادث محطة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 518 لسنة 2019 إدارى الأزبكية، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر لسؤله فى وقائع حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس وسؤال باقى المسئولين بالهيئة لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث. كما قامت النيابة العامة بندب لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر لبيان حالته الإنشائية وما أصابه من أضرار، وجارى استكمال التحقيقات انتظارا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وكذا تقارير الطب الشرعى والإدلة الجنائية التى لم ترد للنيابة العامة بعد.

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