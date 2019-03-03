شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة التضامن أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية، فضلا عن اكتشاف وزارة الزراعة نوعا جديدا لمرض أنفلونزا الطيور "h5n2".

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي صباح اليوم بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى الدولة بينهم شريف محمد فؤاد البديوى سفير مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة أوجه التنمية التى تتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تشغيل أول محلج قطن فى محافظة الفيوم بعد تطويره خلال الشهر المقبل ضمن الـ11 محلجا التى تعمل الحكومة على تطويرهم.

قالت شبكة "فوكس نيوز"، إن علماء الآثار فى مصر اكتشفوا تمثال كبير لأبو الهول برأس كبير، والذى تم ربطه بجد الملك توت عنخ آمون.

أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل والمختصة بموازنات البرامج والأداء، أهمية تطابق موازنة البرامج والأداء مع رؤية الدولة 2030.

أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، استمرار فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، حتى الخميس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد ومقار الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين عبر الموقع الرسمى للوزارة، وأيضا الإخطار الخاص بموعد ومقر أداء الاختبار.

رفعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا مفصلا إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول اكتشاف مرض جديد لأنفلونزا الطيور وإجراءات التصدى للمرض، خاصة أن اكتشاف المرض جاء للجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول التقصى النشط وسحب العينات من مزارع الدواجن والبط.

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن التشريعات الجديدة فى مصر حرصت على حق المرأة وتمكينها بل والمساواة بينها وبين الرجل فى العمل.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات فى المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائى فى القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك فى ضوء موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، فضلًا عن حرص مصر على تسهيل التكامل بين الدول الأفريقية فى مجالات الطاقة والتعدين ومشاركة ثمار التنمية لتحقيق الرخاء والتقدم لجميع دول القارة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة بدأت بالفعل في مصر وستنتشر فى المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت، ومنوهاً في هذا السياق إلى توقيع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وثيقة "الأخوة الإنسانية" مؤخراً، بما يساهم في تعزيز تلك الثقافة.

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

أعلن سمير عدلى، المدير الإداري بالنادى الأهلى، انتهاء أزمة سفر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وجاهزية الحارس الدولى لتدعيم الفريق فى مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، بعد استخراج تصريح السفر الخاص به.

أخطرت إدارة الكرة بنادى الزمالك السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا بعد استبعاده من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

كشف محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة الكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويا وقرابة 2.4 مليار دولار للسياحة والسفر ليصبح إجمالى التجارة الإلكترونية فى مصر قرابة 5 مليارات دولار سنوياً.

تأكيدا لم نشرة ”الخليج 365” أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رسميا من خلال تقرير مفصل تم عرضه من قبل الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اكتشاف مرض جديد لأنفلونزا الطيور.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث تنطلق الامتحانات 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو القادم.

يصطدم الزمالك ببعض الأزمات قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعه بنظيره بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم، الأحد، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويحتل صدارتها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى ونصر حسين داى الجزائرى ولكل منهما 4 نقاط، ويتذيل الزمالك المجموعة برصيد نقطتين، وذلك بعد مرور 3 جولات.

وسط نيل مصر ومياهه الزرقاء بمدينة أسوان، التى استضافت أول مستشفى عائم تقدم الخدمات الطبية بالمجان لأهالى محافظات الصعيد بدءاً من أسوان وصولاً إلى القاهرة عبر نهر النيل، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمصر.

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية بالمرحلة الثانية، اعتبارا من أول مارس الجارى، حيث تم إبلاغ غير المستحقين فى هذه المرحلة من خلال كتابة عبارة «سيتم إيقاف البطاقة» على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من أول مارس الجارى وحتى يوم 15 من الشهر نفسه، ثم تفحص الوزارة التظلم خلال أسبوعين، على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول إبريل المقبل.