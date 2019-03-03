النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد لسؤاله في حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر، لسؤاله في وائع حادث الجرار بـ"محطة مصر" بميدان رمسيس.

وذكرت النيابة العامو في بيان لها اليوم الأحد، أن النائب العام قرر استدعاء باقي المسئولين بالسكك الحديدية لسؤال كل منهم عن الحادث.

وقالت النيابة إنها انتدبت لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر من جراء الحادث داخل محطة مصر لبيان حالته الإنشائية وما أصابه من أضرار.

وأشارت إلى أنه جاري استكمال التحقيقات انتظارًا لما يسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة وكذا تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي لم ترد للنيابة بعد.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، أمس السبت، تجديد حبس 6 متهمين في واقعة حريق "محطة مصر" 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر في وقت سابق، بحبس المتهمين الستة وهم: (سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار 2310 وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط).

وأودى حريق محطة مصر، الأربعاء الماضي بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.